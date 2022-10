Stiri pe aceeasi tema

- Decesul tinerei Mahsa Amini in arestul politiei a fost legat de o afectiune cerebrala si nu a fost provocat de lovituri, arata un raport medical publicat vineri de legistii iranieni, citat de AFP si Reuters, scrie Agerpres. Amini a fost arestata pentru ca nu s-a imbracat așa cum cere legea islamica…

- Aprecierea recenta a dolarului american creeaza ”o situatie nesustenabila” pentru activele mai riscante, care s-ar putea solda cu o criza financiara sau economica, au avertizat luni analisti ai bancii Morgan Stanley, intr-o nota adresata clientilor, transmite Reuters, citat de news.ro. Indicele dolarului…

- Un oficial instalat de Rusia in regiunea ucraineana Harkov a declarat luni ca forțele ucrainene au depașit de opt ori numarul forțelor ruse și pro-ruse in timpul contraofensivei surpriza lansata saptamana trecuta in regiunea Harkov din Ucraina, potrivit Reuters. Vitaly Ganchev a declarat la postul de…

- O fetița de 20 de luni a murit dupa ce a fost lovita la cap in timpul unei furtuni violente de grindina care a facut ravagii in Catalonia, in nord-estul Spaniei, au anunțat miercuri autoritațile. Grindina de marimea unui pumn cu diametrul de pana la 10 centimetri a cazut din ceruri intr-o zona din jurul…

- Cel putin 35 de persoane au murit si alte 45 au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit in interiorul unei biserici din orasul egiptean Giza, duminica, au declarat doua surse din domeniul securitatii pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cantareata si actrita australiana Olivia Newton-John a murit luni, la varsta de 73 de ani, anunta un mesaj postat pe contul sau de Instagram, transmite Reuters. „Olivia Newton-John (73 de ani) a incetat din viata in aceasta dimineata, la ferma ei din sudul Californiei, inconjurata de familie si prieteni",…

- O taxa pe gaze, care trebuia sa intre in vigoare din octombrie, a fost avuta in vedere ca un instrument de colectare de fonduri de la toti consumatorii de gaze, pentru a sprijini importatorii de gaze care se confrunta cu cresterea preturilor din cauza scaderii fluxurilor de gaze rusesti. Surse din industrie…

- Variola maimuței a facut prima victima in afara Africii. Ministerul Sanatații din Spania a anunțat, vineri, ca o persoana infectata cu variola maimuței a murit, acesta fiind primul caz de deces din Europa din cauza virusului african, potrivit Reuters. Autoritațile sanitare spaniole nu au oferit mai…