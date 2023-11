Astronautul american Thomas Mattingly, care a contribuit la salvarea echipajului misiunii Apollo 13, a murit la 87 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Matthew Perry, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing in serialul „Friends”, a murit la varsta de 54 de ani.Actorul a fost gasit decedat in casa lui din Los Angeles. Ar fi fost gasit fara viața in cada, potrivit LA Times și TMZ, citate de BBC.Serialul „Friends”, care prezinta povestea…

- Acest ordin, care dateaza de vineri, dar anuntat abia duminica intr-un comunicat, a fost emis "din cauza amenintarilor crescande de securitate la adresa personalului si intereselor Statelor Unite".El se aplica "membrilor eligibili ai familiilor (angajatilor) si angajatilor neesentiali" ai misiunii diplomatice…

- Livrarile de armament intre Coreea de Nord si Rusia sunt periculoase si destabilizatoare, a atras atenția reprezentantul special al Statelor Unite pentru Coreea de Nord, Sung Kim, dupa ce s-a intalnit marti, la Jakarta, cu omologii sai sud-coreean si japonez.

- Presedintele american Joe Biden va vizita miercuri Israelul, a anuntat secretarul de stat american Antony Blinken in noaptea de luni spre marti, dupa ce a avut o intalnire de aproximativ opt ore cu premierul Benjamin Netanyahu si cabinetul sau de razboi la sediul militar Kirya al armatei israeliene…

- Cadavrele a trei membri ai echipajului unui elicopter care lupta impotriva unor incendii de padure in apropiere de orasul turistic Izmir (vest), declarati morti de catre autoritatile locale, au fost cautate in weekend in Turcia, relateaza AFP. La bordul elicopterului se aflau trei kirgizi si un turc…

- Potopul lui Noe este cercetat științific. Vremurile in care 99% dintre oamenii de pe planeta au murit Noile cercetari scot la iveala un moment de cotitura, critic, in istoria umanitații. Timp de aproape 117.000 de ani, specia umana a fost pe punctul de a disparea complet. Conform specialiștilor,…

- Donald Trump, prima fotografie mugshot a unui președinte american Faptul ca Donald Trump se confrunta cu acuzații penale nu mai este un secret pentru nimeni. Fostul președinte a fost pus sub acuzare, are mai multe procese pe rol și chiar a petrecut o scurta perioada intr-o inchisoare din Georgia. Pentru…

- In Romania sunt multe lucruri care te pot omori, la propriu, in afara de stresul care ne ucide spiritul, puțin cate puțin. De pilda, sa locuiești intr-unul dintre satele izolate, spre care multe administrații inca nu au reușit sa creeze drumuri practicabile, poate face diferența dintre viața și moarte.…