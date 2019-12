Astronauţii de pe ISS l-au urmărit din spaţiu pe Moş Crăciun "Am obtinut o confirmare vizuala ca Mos Craciun este pe cale sa ajunga deasupra Indiei", anuntase la 17:00 GMT astronautul american Andrew Morgan intr-un video inregistrat pe ISS.



Statia spatiala aflata la 400 de kilometri deasupra Terrei ofera astronautilor "un punct de observatie ideal pentru a urmari traseul lui Mos Craciun in calatoria sa in jurul lumii", a explicat securitatea aeriana a Statelor Unite si Canadei (NORAD), care a multumit colonelului Morgan si echipei sale pentru aceasta colaborare inedita.



Informatiile culese in comun au permis vizualizarea, in direct…

Sursa articol si foto: rtv.net

