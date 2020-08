Primii astronauți americani, Bob Behnken și Doug Hurley, ajunși acum doua luni la Stația Spațiala Internaționala (ISS) la bordul unui aparat de fabricație americana, primul dupa un interval de zece ani in care lansarile in spațiu erau efectuate cu aparate rusești, s-au intors duminica pe Terra. Amerizarea a avut loc cu succes la ora și […] Articolul Astronauții americani plecați in spațiu la bordul unei capsule create de Space X au amerizat cu bine in Golful Mexic apare prima data in Curierul National .