Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Corban, cunoscut pentru rolurile din filmele „Aferim”, „Dupa dealuri” sau „Pozitia copilului”, a murit la varsta de 65 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, din noiembrie 2022, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, conform unui comunicat al Bancii Nationale…

- Dupa impunerea legii marțiale in Ucraina pe 24 februarie, 15 barbați au murit incercand sa paraseasca țara, potrivit Serviciului de Stat al Granicerilor din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Unul dintre cetatenii ucraineni disparuti in Muntii Maramuresului a fost gasit decedat, a informat, marti seara, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- "Astazi, Mircea Dusa a decis sa plece intr-o lume mai buna...Am pierdut un prieten, un camarad de nadejde, un partener pe care am fost onorat sa il am alaturi si de la care am invatat enorm. Iti multumesc, Mircea, pentru tot!Dumnezeu sa te odihneasca in pace, prieten drag!", a scris Mihai Fifor, pe…

- Sara Nukina, fata care a sensibilizat Romania intreaga prin glasul sau și cantarile bisericești, a murit la 18 ani, impliniți pe 5 septembrie, dupa o suferința teribila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bugetul de stat inca nu este aprobat de Parlament pentru ca este pentru prima data, in Romania, cand se realizeaza bugetarea pe programe. El spune ca masurile sociale vor fi aplicate și in 2023: „Cei 50 de euro la fiecare doua luni vor continua și in anul viitor”, scrie Mediafax. Fii la curent…

- Profesorul universitar emerit Michael Shafir, membru in Consiliul Stiintific al Institutului "Elie Wiesel", a murit la varsta de 78 de ani. "Om de o cultura incomensurabila si cu o vasta activitate academica, implicat intotdeauna in proiecte de inalta calitate Michael Shafir a stiut intotdeauna sa creeze…