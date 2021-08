Astrograma Prințului Charles și a Dianei. De ce erau incompatibili! Astrograma Prințului Charles și a Dianei. De ce erau incompatibili! „Traversa o perioada extrem de grea in casnicie. Soțul ei avea o aventura cu Camilla, nimeni nu știa despre asta, iar ea era disperata. Se simțea blocata. Viața ei nu era deloc ceea ce parea din exterior. Era o tanara ce avea nevoie de ajutor pentru a-și gestiona sentimentele”, a povestit Debbie Frank, astrologul la care obișnuia sa apeleze Prințesa Diana. Tot astrologul a dezvaluit ca Lady Di și Prințul Charles erau complet diferiți. Ca astrograma lor nu era favorabila atunci cand venea vorba despre armonia in cuplu. Se pare… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

