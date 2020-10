Stiri pe aceeasi tema

- "Admite apelul firmulat de intervenienta Fodor Astrid Cora impotriva incheierii civile 4411/16.10.2020 pronunțata de Judecatoria Sibiu pe care o schimba in tot, in sensul ca admite cererea formulata de petentul Biroul Electoral al Circumscripției Municipale Sibiu și, in consecința, valideaza mandatul…

- In urma apelului judecat de doi magistrați ai Tribunalului Sibiu, mandatul de primar pentru urmatorii patru ani al lui Astrid Fodor a fost validat, anuntaTurnul Sfatului. Tribunalul Sibiu a admis apelul formulat de Astrid Fodor și i-a validat mandatul de primar al municipiului Sibiu, dupa ce Judecatoria…

- Tribunalul Sibiu a admis apelul formulat de Astrid Fodor și i-a validat acesteia mandatul de primar al municipiului Sibiu, informeaza Mediafax. Inițial, Judecatoria Sibiu invalidase mandatul acesteia in baza unei decizii a Inaltei Curți, potrivit careia Fodor ar fi fost in incompatibilitate.„Admite…

- Primarul ales al Sibiului, Astrid Fodor, a fost validata in functie, marti, de Tribunalul Sibiu, care a judecat apelul la decizia Judecatoriei care, pe fond, a invalidat mandatul acesteia, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Tribunalului Sibiu, decizia de validare a mandatului lui Astrid…

- Primarul in funcție al Sibiului, Astrid Cora Fodor, caștigator al celui de-al doilea mandat, a depus, vineri, apel la decizia Judecatoriei Sibiu, care a invalidat mandatul, in baza unei decizii a Inaltei Curți, potrivit careia Fodor ar fi fost in incompatibilitate.Judecatoria Sibiu a transmis,…

- Astrid Fodor, aleasa in functia de primar al municipiului Sibiu la alegerile locale si invalidata vineri de Judecatorie, a anuntat ca va face apel la decizia instantei si este increzatoare ca judecatorii de la Tribunal ii vor valida mandatul. „Am considerat ca este important ca mesajul nostru sa ajunga…

- Magistrații sibieni au respins vineri validarea in funcția de primar a lui Astrid Fodor, cea care a caștigat alegerile din Sibiu. Succesoarea in scaunul de primar al orașului a lui Klaus Iohannis fusese declarata incompatibila in urma cu un an.Surpriza de proporții la Sibiu, acolo unde, deși reprezentanta…

- Judecatoria Sibiu a transmis ca a decis, vineri, sa respinga cererea formulata de Biroul Electoral al Circumscripției Municipale Sibiu – nr. 1 pentru validarea mandatului de primar al Sibiului, atribuit lui Astrid Cora Fodor, in urma alegerilor locale desfașurate in data de 27 septembrie 2020. „A fost…