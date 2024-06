Astrele avertizează: Saturn intră în retrograd în Pești și provocă furtună în viețile zodiilor. La ce să ne așteptăm până pe 15 noiembrie 2024 Multe semne zodiacale iși vor da seama, in aceste luni, ca poarta cu ele bagaje karmice greu de dus, care le influențeaza legaturile amoroase și alegerile de viitor. Vor avea de trecut un test al rabdarii, al increderii in sine și in partener/a. Nu va fi deloc ușor pentru nativii sensibili și care visau sa traiasca in armonie alaturi de persoana iubita!Mișcarea lui Saturn le va impinge pe zodii sa se gandeasca mai bine la relațiile in care se afla și sa descopere daca sunt langa oamenii potriviți. In plus, pune la incercare emoțiile și puterea de decizie a fiecarui semn zodiacal.Dragostea nu este… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

