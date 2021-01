Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca a primit din partea companiei AstraZeneca o cerere de autorizare conditionata pe piata europeana a vaccinului sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 in colaborare cu Universitatea Oxford, informeaza Reuters, DPA si AFP, potrivit Agerpres.…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a dat miercuri unda verde utilizarii vaccinului impotriva covid-19 al companiei americane in domeniul biotehnologiei Moderna, relateaza AFP. EMA s-a reunit miercuri pentru a doua oara saptamana aceasta, cu scopul de a lua o decizie cu privire la autorizarea…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a publicat prospectul tradus in limba romana la vaccinul anti-COVID, care a ajuns vineri in țara. Primele 10.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au intrat vineri in tara prin Vama Nadlac 2. Sambata, 26 decembrie, vaccinurile vor ajunge la Institutul National…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a devansat, joi, o sedinta de evaluare a vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat de compania Moderna, stabilind ca aceasta sa aiba loc pe 6 ianuarie si nu pe 12 ianuarie, cum era programat initial, transmite Reuters. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor…

- Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat ca a lansat o procedura de evaluare continua a vaccinului Pfizer BioNTech, astfel incat, atunci cand rezultatele finale ale fazei a treia de testare vor fi gata, sa il poata introduce intr-o procedura accelerata de aprobare.