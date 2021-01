AstraZeneca va livra o primă tranșă de 9 milioane de doze suplimentare de vaccin COVID-19 Anunțul a fost facut de Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.AstraZeneca va distribui in total in Europa 40 de milioane de doze.De asemenea, AstraZeneca va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era programat, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.„Compania isi va extinde si capacitatea de productie in Europa”, a mai spus sefa executivului comunitar.Step forward on vaccines. @AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.The company will also… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

