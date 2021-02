Stiri pe aceeasi tema

- Serul de vaccin AstraZeneca va fi adminitrat atat persoanelor cu boli cronice, cat și celor care deservesc activitați esențiale, respectand proporția de 75%-25%, a mai spus Valeriu Gheorghița. Intrebat despre situația ce pare a fi „inghețata” in acest moment și cand va fi ea „dezmorțita”, Valeriu Gheorghița…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra…

- Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca in aceasta saptamana comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si de la Agentia Nationala a Medicamentului vor stabili care va fi intervalul de varsta pentru care se va folosi vaccinul AstraZeneca/Oxford in Romania.

- Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca in aceasta saptamana comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si de la Agentia Nationala a Medicamentului vor stabili care va fi intervalul de varsta pentru care se va folosi vaccinul AstraZeneca/Oxford in Romania.

- Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca in aceasta saptamana comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si de la Agentia Nationala a Medicamentului vor stabili care va fi intervalul de varsta pentru care se va folosi vaccinul AstraZeneca/Oxford in Romania. Ministerul Sanatatii anunta,…

- Ministerul Sanatații va anunța in aceasta saptamana persoanele, in funcție de varsta, care se pot vaccina impotriva coronavirusului cu vaccinul produs de AstraZeneca / Oxford. Comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații și de la Agenția Naționala a Medicamentului vor stabili saptamana aceasta…

- Colonelul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a justificat anunțul prin faptul ca studiile clinice pentru acest tip de vaccin sunt facute doar pana la varsta de 55 de ani, iar țarile europene au luat deja decizii diferite in privința categoriilor de varsta care sunt eligibile…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 va incepe in Romania in data de 27 decembrie, așa ca a fost anunțata procedura in caz de reacții adverse. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, a spus ca pacienții care acuza reacții adverse pot raporta acest lucru pe platforma dedicata de la Agenția Naționala…