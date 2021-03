AstraZeneca și-a vândut participația la Moderna cu peste 1 miliard de dolari AstraZeneca și-a vândut participația de 7,7% în Moderna penntru mai mult de 1 miliard de dolari dupa ce acțiunile companiei americane de biotehnologie au crescut datorita aprobarii vaccinului sau contra Covid-19, scriu The Times și Reuters.



La acest moment nu este clar în ce perioada și-a vândut compania anglo-suedeza participația la Moderna.



Moderna, al carui vaccin contra coronavirusului este aprobat în SUA, UE, Israel și alte câteva țari, a spus saptamâna trecuta ca se așteapta la vânzari de 18,4 miliarde de dolari ale acestui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

