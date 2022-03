AstraZeneca scoate pe piață un medicament pentru tratarea cancerului la sân Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a aprobat un medicament al companiei britanice AstraZeneca pentru tratarea formelor incipiente de cancer la san, dezvoltat impreuna cu compania americana Merck & Co, transmite Reuters. Reprezentanții AstraZeneca au declarat ca medicamentul, Lynparza, a fost aprobat pentru pacientii cu o forma de cancer la san in stadiu incipient, cu risc ridicat, cu mutatii genetice, numita HER2-negativ cu mutatie BRCA, care au fost deja tratati cu chimioterapie inainte sau dupa operatie. Aprobarea s-a bazat pe rezultatele unui studiu in stadiu avansat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a aprobat un medicament al companiei britanice AstraZeneca, dezvoltat alaturi de compania americana Merck & Co, care poate trata formele incipiente de cancer la san, potrivit Reuters. Medicamentul Lynparza a fost aprobat pentru pacientii cu…

- AstraZeneca a declarat vineri ca medicamentul, Lynparza, a fost aprobat pentru pacientii cu o forma de cancer la san in stadiu incipient, cu risc ridicat, cu mutatii genetice, numita HER2-negativ cu mutatie BRCA, care au fost deja tratati cu chimioterapie inainte sau dupa operatie. Aprobarea s-a bazat…

- In SUA, decizia privind vaccinul Pfizer și BioNTech impotriva COVID-19 pentru sugari și copii cu varste intre 6 luni și 4 ani a fost amanata cu cel puțin doua luni, dupa ce Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a spus ca are nevoie de mai multe date, transmire Reuters. In SUA, sunt aproximativ…

- Percepția despre lume a unui barbat a avut de suferit, dupa ce a inceput sa ia antibiotice pentru a trata o pneumonie bacteriana. In decurs de doua zile, barbatul in varsta de 50 de ani, care nu avea antecedente psihiatrice și nu luase antibiotice pana atunci, a suferit de schimbari de dispoziție, a…

- Molnupiravir, prima pastila anti-COVID, ajunge luni in Romania. Ce categorii de pacienți vor beneficia de acest medicament Molnupiravir, prima pastila anti-COVID, ajunge luni in Romania. Ce categorii de pacienți vor beneficia de acest medicament 50.000 de cutii cu Molnupiravir ajung luni in Romania,…

- Omicron supravietuieste mai mult timp pe suprafete din plastic si pe piele fata de variantele anterioare ale coronavirusului, conform testelor de laborator realizate de cercetatori japonezi, scrie Reuters, preluata de News.ro. „Rezistenta sa in mediu” ridicata – capacitatea sa de a ramane infectioasa…

- Faptul ca Merck a dat unda verde mai devreme producției capsulei sale antivirale Molnupiravir de catre alte companii in timpul pandemiei este un exemplu rar in sectorul farmaceutic, care iși protejeaza de obicei tratamentele brevetate pentru perioade mai lungi.Conform acordului, negociat de Pool-ul…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA a declarat ca medicamentul creat de Merck, care este conceput pentru a introduce erori in codul genetic al virusului, ar putea fi utilizat atunci cand alte tratamente autorizate nu sunt accesibile sau adecvate clinic. Medicamentul, molnupiravir, a…