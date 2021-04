Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva COVID-19 al grupului american Johnson&Johnson, cel care se face intr-o singura doza, va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie, a anuntat luni societatea, relateaza AFP, citata de Agerpres . Autoritatea Europeana pentru Medicamente a aprobat la jumatatea lui martie vaccinul produs…

- Grupul AstraZeneca a anuntat sambata noi reduceri ale livrarilor vaccinului sau impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, invocand restrictii la export, relateaza AFP. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit…

- AstraZeneca a anunțat Uniunea Europeana ca se așteapta sa livreze mai puțin de jumatate dintre vaccinurile contra Covid-19 pe care trebuia sa le furnizeze in trimestrul doi, a declarat un oficial european pentru Reuters .Contactata de Reuters, compania farma nu a negat informația, dar intr-un comunicat…

- Uniunea Europeana a primit cu 30% mai puține doze de vaccin Pfizer / BioNTech fața de cantitatea de seruri comandate de la grupul farmaceutic. Pfizer / BioNTech intarzie cu livrarile de doze de vaccin catre Uniunea Europeana. Din luna decembrie trebuiau livrate 10 milioane de vaccinuri, insa transportul…

- F. Cițu: Romania ar putea produce un vaccin anti-Covid la Inst. Cantacuzino Foto: captura video (mapn.ro) Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat cu puțin timp în urma la Spitalul Universitar de Urgența Militar "Dr Carol Davila" cu doza de rapel anti-COVID-19. Dupa…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca va suplimenta livrarile de vaccinuri pentru Covid-19 catre Uniunea Europeana cu 9 milioane de doze, la un total de 40 de milioane, in primul trimestru, fata de oferta facuta saptamana trecuta, si va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era…

- Uniunea Europeana plateste laboratorului britanic AstraZeneca 870.000.000 de euro pentru 300.000.000 de doze de vaccin impotriva Covid-19, a dezvaluit revista germana Der Spiegel, citata de News.ro . UE exercita presiuni asupra AstraZeneca, din cauza unei intarzieri importante in livrari. Grupul anglo-suedez…

- Compania AstraZeneca a anunțat ca va reduce livrarile de vaccin anti-Covid-19 catre Europa din cauza unor probleme de producție la una dintre fabrici. Uniunea Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin iar autorizarea pentru folosirea lui ar putea fi data la finalul acestei luni. Pentru…