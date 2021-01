Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca a propus Uniunii Europene sa inceapa cu o saptamana mai devreme livrarea vaccinului sau anti-COVID-19 catre statele UE, dupa ce executivul comunitar a intrebat compania britanico-suedeza daca poate redirectiona unele doze destinate Marii Britanii pentru a compensa diminuarea cantitatilor…

- Mai multe state membre ale Uniunii Europene iau in calcul acționarea in justiție a companiei AstraZeneca pentru incalcarea contractelor de furnizare a vaccinului impotriva coronavirus, daca producatorul nu va respecta programul de livrare stabilit inițial, a declarat marți ministrul leton de externe…

- Informația a fost transmisa agenției Reuters de catre un oficial de rang inalt, dupa ce presa din Germania și Austria anunțase deja acest lucru.Compania trebuia sa livreze in cele 27 de țari din Uniunea Europeana aproximativ 80 de milioane de doze pana la sfarșitul lunii martie, dar va livra doar 31…

- Producatorul de automobile german a primit inca o amenda din partea Uniunii Europene deoarece anul trecut mașinile produse au depașit limita de dioxid de carbon acceptata. Uniunea Europeana le-a impus producatorilor de automobile sa scoata pe piața autoturisme cu emisii reduse de CO2 sau, in caz contrar,…

- Cunoscutul militant britanic anti-UE, Nigel Farage, a declarat joi ca banuieste ca Regatul Unit va ramane mult prea strans aliniat regulamentelor Uniunii Europene dupa ce premierul conservator Boris Johnson va incheia un acord cu Bruxellesul, transmite Reuters. "Sa castigi razboiul e una, sa obtii pacea…

- AZD1222, dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si Universitatea Oxford impotriva maladiei COVID-19, a devenit marti primul vaccin din lume ale carui rezultate de eficienta au fost validate de o revista stiintifica, The Lancet, informeaza AFP, DPA si Reuters. Publicarea acestor rezultate,…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95% in prevenirea acestei maladii, in timp ce compania AstraZeneca a anuntat in aceasta saptamana…