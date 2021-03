Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul italian Mario Draghi au considerat ''incurajatoare'' declaratiile Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care a spus, marti, ca este ''ferm convinsa'' de beneficiile vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, relateaza AFP.

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni seara, ca autoritatile din Romania vor lua decizii, daca este cazul, in privinta vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, in functie de hotararile pe care le va lua la randul sau Agentia Europeana a Medicamentului. Barna a explicat ca in Romania nu au existat…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va avea joi o reuniune speciala pentru a decide daca sunt “necesare” masuri cu privire la subiectul vaccinului de la AstraZeneca contra Covid-19, estimand ca avantajele vaccinului depasesc riscurile, potrivit AFP. Autoritatea Europeana a…

- ​Bulgaria a suspendat vineri vaccinarea cu serul AstraZeneca, decizia fiind valabila pâna la noi precizari ale Agenției Europene pentru Medicamente legate de problemele ridicate în ultima perioada vizând eventuale efecte secundare. Sofia așteapta ca AEM sa trimita o declarație…

- La centrele din județul Hunedoara, unde se folosește serul produs de Astra Zeneca, activitatea de vaccinare se desfașoara normal, procesul de imunizare nefiind afectat. In ceea ce privește lotul ABV 2856, pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii, menționam ca la…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca din Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara…

- AstraZeneca a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca. Livrarile de vaccin de la aceasta companie ar trebui sa inceapa in februarie. Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile saptamana…

- Potrivit acestora, AstraZeneca a informat Comisia Europeana ca nu va putea livra cantitatile initiale convenite de doze din vaccinul sau anti-Covid-19 dupa ce va obtine autorizarea din partea Agentiei Europene a Medicamentului, asteptata la sfarsitul acestei luni. Și site-ul austriac de stiri OE24 a…