- Compania farmaceutica americana Eli Lilly and Company a anuntat miercuri ca o terapie combinata cu anticorpi pe care a dezvoltat-o contra COVID-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87% intr-un studiu desfasurat pe un numar de peste 750 de pacienti cu COVID-19 cu risc crescut, informeaza Reuters.…

- Medicul Valeriu Gheorghița spune ca 0,08% dintre romanii care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului s-au imbolnavit de Covid-19 dupa vaccinare. Varianta medicului Valeriu Gheorghița este ca in cazul acestor pacienți imbolnavirea a avut loc inainte ca nivelul de anticorpi sa ajunga la valoarea…

- O echipa de cercetatori americani a descoperit anticopri impotriva coronavirusului in sangele prelevat din cordonul ombilical al unui nou nascut a carui mama a fost vaccinata impotriva Covid-19 cu trei saptamani inainte de naștere, transmite EFE, citata de Agerpres.

- Ziarul Unirea O gorila, vindecata de COVID-19 dupa un tratament experimental cu anticorpi: Același cocktail, folosit si pentru Donald Trump Winston, o gorila de campie occidentala in varsta de 48 de ani, infectata cu coronavirus a fost tratata cu un tratament experimental cu anticorpi sintetici, folosit…

- Germania va deveni prima tara din Uniunea Europeana care va incepe sa foloseasca acelasi tratament experimental cu anticorpi despre pe care l-a primit fostul presedinte american Donald Trump pentru Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Jens Spahn, citeaza The Guardian.

- Totusi, Rafila explica faptul ca totul este o probabilitate tinand cont de faptul ca nu exista studii concrete care sa spuna exact un interval de timp in care cei vaccinati vor fi protejati.Medicul a explicat faptul ca, dupa vaccinare, s-a observat ca nivelul de anticorpi formati in organismul uman…

- Un studiu finlandez, publicat vineri, sugereaza ca marea majoritate a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 au anticorpi in organism chiar si la sase luni dupa infectare, nivelul in anticorpi fiind cu atat mai ridicat cu cat forma bolii COVID-19 este mai grava, relateaza

