Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a declarat razboi coronavirusului. Inca din prima zi a mandatului de președinte, liderul de la Casa Alba va semna 10 decrete legate de pandemia COVID-19. Nadia Rmero, corespondent al CNN la Washington a povestit, joi, in direct la Antena 3, care sunt primele masuri pe care le va lua noul președinte…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca in contextul pandemiei de COVID-19 are loc o crestere a manifestarilor discriminatorii, mai ales in mediul on-line, si a subliniat ca este nevoie de instrumente concrete de combatere a acestora. "In contextul pandemiei de COVID-19, constat…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis susține o declarație comuna de presa cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. „Romania este și va ramane prietenul sincer și principalul partener al cetațenilor din Republica Moldova(…)Romania va furniza medicamente și echipamente speciale pentru ingrijirea…

- PSD a atras in repetate randuri atenția ca Guvernul PNL a scapat pandemia și economia de sub control. Mai mult, PSD a aratat cu date concrete ca masurile luate de catre Guvernul Orban pentru susținerea economiei nu sunt suficiente și nici solide. Ei bine, nimeni altul decat Fondul Monetar Internațional…

- Arhiepiscopul romano-catolic de Bucuresti, Aurel Perca, a transmis marti, de Ziua Nationala, un gand de recunostinta medicilor si personalului sanitar care lupta impotriva pandemiei de coronavirus, noteaza Agerpres. "Gandul meu se indreapta in aceasta zi spre toti eroii neamului, care au facut posibila…

- Pentru a onora jertfa lucratorilor din sanatate cazuti la datorie in lupta impotriva pandemiei COVID-19, Federatia "Solidaritatea Sanitara" a lansat Memorialul Eroilor din Sanatate. "Construit special pentru mediul online, Memorialul prezinta atat o perspectiva de ansamblul asupra lucratorilor…

- Primarul Dominic Fritz a facut un apel la firmele, ONG-urile, dar si simplii cetateni din Timisoara sa se alature autoritatilor locale in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Un prim obiectiv anuntat este “Proiectul oxigen”, destinat pacienitilor Covid care fac oxigenoterapie acasa. Dominic Fritz…

- Un document intern al autoritaților care coordoneaza gestionarea pandemiei, mai precis un ordin al comandatului acțiunii, secretarul de stat Raed Arafat, cere structurilor județene sa ii trimita situația tuturor medicilor și asistenților medicali care invoca motive medicale sau de alta natura pentru…