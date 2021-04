Stiri pe aceeasi tema

- Compania a obtinut venituri de 108,52 de miliarde de dolari, fata de estimarea medie a analistilor de 104,47 de miliarde de dolari. Profitul pe actiune este de 15,79 de dolari, peste estimarea de 9,54 de dolari. Putine companii au beneficiat de cresterea comertului online in timpul pandemiei de Covid-19…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- Un total de 7.687.617 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in Polonia pana luni, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Varsovia, potrivit thenews.pl. Pana luni, 5,58 milioane de persoane au primit prima doza de vaccin impotriva COVID-19, iar peste 2,1 milioane au fost vaccinate cu…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, estimeaza ca pana la jumatatea lunii iulie populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata cu toate vaccinurile care pana atunci vor fi livrate statelor membre, toate produse in blocul comunitar, relateaza agentia EFE. „Avem clar in mainile noastre…

- Furia creste la Paris si Bruxelles impotriva grupului britanico-suedez AstraZeneca, in contextul in care Cei 27 asteptau aproape 40 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 in acest trimestru, insa ar putea primi doar 30 de milioane de doze, dezvaluie postul francez de radio Europe1.

- Producatorul farmaceutic AstraZeneca a raportat joi un profit de 3,2 miliarde de dolari pentru 2020, mai mult decat dublu comparativ cu 2019, intr-un an marcat de o pandemie de coronavirus impotriva careia grupul britanic a pus la punct un vaccin impreuna cu Universitatea Oxford, transmite AFP, conform…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a prognozat marti ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului COVID-19, pe care l-a dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, si totodata si-a imbunatatit estimarile

- De asemenea, AstraZeneca va extide capacitatea de productie din Europa. Grupul anuntase ca va livra UE doar 31 de milioane de doze pana la sfarsitul lui martie - in loc de 80 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19, cum prevedea initial. AstraZeneca a sustinut ca nu este obligata contractual…