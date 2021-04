Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) stabileste ca beneficiile vaccinului AstraZeneca-Oxford sunt mai mari decat riscurile, insa continua sa studieze legatura intre vaccin si formarea unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu acest vaccin. (Vom reveni) Aproximativ 15…

- Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a precizat ca decizia privind suspendarea vaccinului este o masura de prevenție și a subliniat ca va fi in vigoare pana cand EMA va furniza concluziile finale cu privire la siguranta serului. Oficialul a subliniat ca, personal, are incredere in vaccin…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) ramane ''ferm convinsa'' ca beneficiile vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca depasesc riscurile, a declarat marti directoarea executiva acestei institutii, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare, dar fara o…

- Germania a ridicat restricția de varsta pentru vaccinul de la AstraZeneca. Comisia germana a vaccinurilor a dat joi unda verde administrarii serului anti-Covid in randul persoanelor de peste 65 de ani, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Comisia vaccinurilor recomanda…

- In Europa, organismele de reglementare si-au exprimat puncte de vedere contradictorii in ceea ce priveste recomandarea vaccinului Oxford AstraZeneca la oamenii in varsta. Intr-un editorial pentru The Conversation, Julian Savulescu si Jonathan Pugh, cercetatori la Oxford, pledeaza pentru folosirea vaccinului…

- O calugarița din Franța, cea mai varstnica persoana din Europa, s-a vindecat de Covid-19 și va sarbatori saptamana aceasta implinirea varstei de 117 ani, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Franța iși schimba strategia de imunizare și vrea sa dubleze intervalul intre cele doua doze de vaccin anti-Covid-19 din cauza intarzierilor aparute in procesul de livrare a serului, scrie digi24 . Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franța (HAS) a anunțat sambata ca recomanda „extinderea la 6 saptamani…

- In lupta cu pandemia provocata de virusul SARS-CoV-2 se vede lumina de la capatul tunelului in sensul ca mai multe vaccinuri au fost deja aprobate și au inceput sa fie distribuite și administrate, in timp ce altele sunt in fazele finale de aprobare. Cu toate acestea, drumul care urmeaza va fi destul…