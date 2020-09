Stiri pe aceeasi tema

- Obtinerea unui vaccin impotriva COVID-19 care sa fie disponibil pana la sfarsitul anului este in continuare posibila, a declarat joi grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, in pofida pauzei anuntate in studiile clinice ale vaccinului sau experimental, dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford,…

- Uniunea Europeana spera sa primeasca 30 milioane de doze ale vaccinului experimental anti Covid-19 la sfarșitul anului, intr-un prim lot potrivit unui acord incheiat cu producatorul britanic AstraZeneca, a spus joi un oficial al Comisiei Europene.

Grupul farmaceutic elvetian Roche a anuntat marti lansarea, la sfarsitul lunii septembrie, a unui test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele in 15 minute, relateaza AFP.

- Ministrul grec al sanatații a anunțat, marți, ca Grecia va primi doze ale vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford și AstraZeneca incepand cu luna decembrie a acestui an, relateaza Agerpres.

- Vaccinul pentru Covid-19 al companiei Moderna ar putea fi disponibil pentru utilizare pe scara larga pana la sfarsitul anului, au declarat luni oficiali ai companiei americane, dupa anuntarea inceperii fazei finale a unui studiu clinic pe 30.000 de participanti, pentru demonstrarea sigurantei si…

- Muntenegru, care pe 2 iunie proclamase sfarsitul epidemiei de COVID-19 pe teritoriul sau, a reintrodus starea de urgenta in urma inmultirii accentuate a cazurilor de coronavirus, relateaza Agerpres.Incepand de miercuri intra astfel in vigoare noi restrictii menite sa limiteze raspandirea virusului SARS-CoV-2,…

Vaccinul pentru Covid-19 al Universitatii Oxford ar putea fi disponibil de la sfarsitul anului 2020, dar nu este o certitudine, a declarat marti principalul dezvoltator al vaccinului, Sarah Gilbert, transmite Reuters.

