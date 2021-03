Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul AstraZeneca, acum numit Vaxzevria, va ramâne neschimbat, în ciuda noii denumiri și a noului ambalaj. Deoarece formula ramâne aceeași, serul este în continuare aprobat pentru a fi folosit în Uniunea Europeana. Revizuirea…

- Vaccinul AstraZeneca a fost redenumit. Vaxzevria este numele pe care-l va purta cel de-al treilea ser care a fost aprobat in Romania, și care a produs controverse, lamurite ulterior, la nivelul Europei.

- Vaccinul AstraZeneca a fost redenumit, informeaza publicația franceza Le Point. Schimbarea denumirii in Vaxzevria a fost aprobata in data de 25 martie de catre Agenția Europeana a Medicamentului. Vaccinul ramane neschimbat, dar noul nume va fi insoțit și de un nou ambalaj. Serul este in continuare aprobat…

- “Romanii au de acum mai multe conexiuni aeriene cu marile orase ale Europei. Cel mai nou jucator de pe piata aviatica romaneasca, Animawings, lanseaza curse regulate spre orase din Spania, Italia, Danemarca sau Finlanda. Compania ȋsi creste flota de aeronave si vrea sa adauge serviciul de transfer la/de…

- Compania a anunțat inchiderea unui segment de business in Romania, ca urmare a unui „context nefavorabil”. Este vorba despre Lidl Tour, magazinul online de vacante al discounterului german Lidl, care isi inceteaza activitatea in Romania de la 1 martie 2021 din cauza efectelor pe care pandemia de Covid-19…

- Varsta medie a angajatilor CFR Calatori a scazut de la 53 la 49 de ani dupa restructurarea inceputa in 2020, iar obiectivul companiei este sa ajunga in doi ani la o varsta medie de 45 de ani. De la 13.014 angajati bugetati la inceputul anului 2020, compania a ajuns la un numar de 11.830 de angajati…

- Problemele Huawei par ca nu se mai termina. Dupa un 2020 destul de greu pentru producatorul din China, an in care a trebuit sa faca fața atat pandemiei de COVID-19, cat și restricțiilor impuse de Guvernul SUA, se pare ca Huawei a luat o decizie drastica. Compania cauta sa se retraga de pe piața de smartphone-uri…

- Pana de curent a cuprins jumatate din țara, dupa ce au aparut probleme in distribuție. Este vorba de mai multe judete din nord-vest, printre care: Cluj, Bistrița Nasaud, Sibiu, Maramureș, Mureș și Constanța.Citește și Nord-vestul Romaniei - in intuneric! Pana de curent in mai multe județe de țara:…