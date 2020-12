Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca a convenit cumpararea producatorului american de medicamente Alexion pentru 39 de miliarde de dolari, cel mai mare acord de achiziție din istoria companiei britanice, prin care vrea sa-și diversifice activitatea, pana acum centrata pe tratarea cancerului, spre bolile rare și medicamente…

- Acordul are loc intr-o saptamana in care AstraZeneca a anuntat ca efectueaza cercetari suplimentare pentru a confirma daca vaccinul sau destinat Covid-19 are o eficacitate de 90%, ceea ar putea intarzia distribuirea acerstuia pe piata. In schimb, vaccinul pentru noul coronavirus dezvoltat de grupul…

- AZD1222, dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si Universitatea Oxford impotriva maladiei COVID-19, a devenit marti primul vaccin din lume ale carui rezultate de eficienta au fost validate de o revista stiintifica, The Lancet, informeaza AFP, DPA si Reuters. Publicarea acestor rezultate,…

- AZD1222, dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si Universitatea Oxford impotriva maladiei COVID-19, a devenit marti primul vaccin din lume ale carui rezultate de eficienta au fost validate de o revista stiintifica, The Lancet, informeaza AFP, DPA si Reuters. Publicarea acestor rezultate, ce…

- AstraZeneca va produce, pana la sfarșitul anului, 200 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de universitatea Oxford, a declarat, luni, directorul de operațiuni al companiei, Pam Cheng, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters. De asemenea, reprezentantul firmei spune ca, in primul trimestru al anului…

- Compania germana de biotehnologie CureVac a anuntat ca vaccinul sau experimental dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 are capacitatea de a ramane stabil la temperatura de 5 grade Celsius pentru cel putin trei luni, aspect care il face sa devina mai usor de transportat in comparatie cu vaccinurile…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si compania AstraZeneca genereaza un raspuns imun robust la persoanele in varsta, categoria cu cel mai ridicat risc, a scris luni Financial Times, citand rezultate preliminarii, relateaza Reuters. Vaccinul declanseaza productia de anticorpi…

- Uniunea Europeana a convenit achiziționarea unui potențial vaccin anti-covid cu Sanofi și GSK în al doilea astfel de acord pentru asigurarea de astfel de doze, în condițiile în care se apropie termenul limita pentru înscrierea în programul de achiziționare de vaccinuri…