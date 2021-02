AstraZeneca, cele mai multe reacții adverse în 24 de ore. Specialiștii investighează 8 dintre ele Ultimele 24 de ore de vaccinare au atras atenția specialiștilor asupra reacțiilor adverse inregistrate. Vineri, in Romania s-au vaccinat peste 38.000 de persoane, dintre care 17.488 au primit prima doza de vaccin (7.379 – Pfizer, 671- Moderna și 9.438 AstraZeneca), iar 20.640 rapelul. Totalul reacțiilor adverse inregistrate pe parcursul ziei se ridica la 244, iar […] The post AstraZeneca, cele mai multe reacții adverse in 24 de ore. Specialiștii investigheaza 8 dintre ele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

