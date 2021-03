Stiri pe aceeasi tema

- "In Romania, de un an de zile, exista o campanie impotriva acestor acțiuni pe care le ia Guvernul de a opri pandemia. Exista o campanie impotriva portului maștii in spațiul public. Exista o campanie impotriva masurilor de distanțare. Și exista o campanie impotriva vaccinarii. Va spun ca, din punctul…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi ”continuarea administrarii” vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca. Aceasta a subliniat ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser. In total, 9…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce mai multe state europene au oprit temporar vaccinarea cu AstraZeneca (Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Norvegia, Italia, Danemarca, Austria, Islanda) pentru ca s-a semnalat apariția unor cheaguri…

- UPDATE – Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi ”continuarea administrarii” vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, dupa…

- Suedia se confrunta de trei saptamani cu o crestere cu 10% a cazurilor de COVID si inregistreaza o rata inalta a spitalizarilor, iar autoritatile sanitare considera ca tara se indreptata spre al treilea val al pandemiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Numarul total al cazurilor a ajuns la 669.113,…

- State precum Spania, Italia, iau tot mai mult in considerare utilizarea pasaportului Covid. Mai mult, Suedia si Danemarca au anuntat deja certificate electronice care sa le permita oamenilor sa calatoreasca in strainatate si sa ia masa in restaurante. Belgia, Germania, Franta, se opun deocamdata unui…

- Vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva covid-19 nu are legatura cu morti semnalate in urma vaccinarii si nu prezinta niciun nou efect secundar, a anuntat vineri Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP. Autoritatea europeana de reglementare anunta intr-un comunicat ca a examinat decesele…

- Estimarile arata ca aproape 3% din populația Londrei este infectata cu noua tulpina de coronavirus, care este mai contagioasa. Ofițetul medical al Angliei, Chris Whitty, avertizeaza ca noua tulpina de SARS-CoV-2, virusul B.1.1.7, este mai contagioasa decat celelalte variante ale virusului, dupa cum…