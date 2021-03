Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat luni ca se asteapta ca ”100 de milioane de doze pe luna” de vaccin impotriva covid-19 sa fie livrate in al doilea trimestru Uniunii Europene (UE), in care vaccinarea se desfasoara cu incetinitorul, relateaza AFP, anunța news.ro.…

- Comisia Europeana (CE) – criticata extrem de dur din cauza esecurilor sale in privinta vaccinarii – a dezvaluit miercuri un plan in vederea unei mai bune monitorizari a mutatiilor noului coronavirus SARS-CoV-2, o accelerare a aprobarii unor vaccinuri modificate in lupta impotriva acestora…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca va suplimenta livrarile de vaccinuri pentru Covid-19 catre Uniunea Europeana cu 9 milioane de doze, la un total de 40 de milioane, in primul trimestru, fata de oferta facuta saptamana trecuta, si va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era…

- De asemenea, AstraZeneca va extide capacitatea de productie din Europa. Grupul anuntase ca va livra UE doar 31 de milioane de doze pana la sfarsitul lui martie - in loc de 80 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19, cum prevedea initial. AstraZeneca a sustinut ca nu este obligata contractual…

- Compania AstraZeneca a anunțat ca va reduce livrarile de vaccin anti-Covid-19 catre Europa din cauza unor probleme de producție la una dintre fabrici. Uniunea Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin iar autorizarea pentru folosirea lui ar putea fi data la finalul acestei luni. Pentru…

- Compania Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat impreuna cu BioNTech, in perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, au anuntat vineri compania si Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI). „Am primit acest mesaj astazi, cu putin…

- Comisia Europeana a propus vineri statelor membre ale UE sa achizitioneze inca 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer, cu optiunea de a achizitiona alte 100 de milioane de doze. „Acest lucru ar permite UE sa achizitioneze pana la 600 de milioane de…

- Miercuri, 06 ianuarie 2021, Comisia Europeana a luat decizia acordarii autorizatiei conditionate de punere pe piata a celui de-al doilea vaccin impotriva COVID-19. Este vorba despre vaccinul dezvoltat de Moderna, recomandat anterior de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). Presedinta Comisiei Europene,…