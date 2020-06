Stiri pe aceeasi tema

- China ii cere sa prezinte probe senatorului republican american Rick Scott, care acuza Beijingul de faptul ca a incercat sa impiedice cercetari cu privire la un dezvoltarea unui vaccin impotriva covid-19 ale unor tari occidentale, relateaza Reuters.

- Primele studii clinice (realizate pe pacienti umani, n.r.) pentru testarea unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de compania BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anuntat miercuri autoritatea federala germana care…

- Un milion de doze dintr-un potential vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori britanici, au fost deja lansate in productie si vor fi disponibile pana in septembrie, desi inca nu a inceput testarea acestui vaccin.

- Grupurile farmaceutice GlaxoSmithKline (GSK) si Sanofi (Franta) si-au anuntat marti asocierea in vederea dezvoltarii unui vaccin cu adjuvant impotriva noului coronavirus SARS-CoV-2, transmite Reuters. GSK (companie farmaceutica globala cu sediul la Londra) si Sanofi (Franta) au precizat ca testele clinice…

- China a dat unda verde primelor teste clinice pe oameni in vederea obtinerii unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus, in timp ce incearca sa opreasca ”importul” de cazuri de covid-19 din Rusia, iar frontiera cu aceasta a devenit noua ”linie a frontului” in razboiul impotriva maladiei,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters.

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters.