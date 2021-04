Astra Zeneca a anunțat autoritățile române despre efectele adverse ale vaccinului de mult timp! Astra Zeneca a anunțat autoritațile romane despre efectele adverse ale vaccinului de mult timp! Autoritațile din Romania au fost informate oficial in urma cu doua saptamani ca vaccinul AstraZeneca poate produce tromboze, dar nu au facut nimic. Chiar daca știau deja, așteapta și acum recomandarile oficiale ale Agenției Europene pentru Medicamente dupa ce un alt oficial a declarat, marți, ca exista o legatura intre vaccinarea AstraZeneca și cazurile de tromboza. Autoritațile din țara noastra au primit pe data de 23 martie documentul oficial de la compania AstraZeneca prin care se recunoaște faptul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

