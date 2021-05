Astra Trans Carpatic și-a abandonat călătorii fără prea multe explicații Trenul Astra Trans Carpatic, care a plecat duminica, 16 mai, din gara Brașov, ora 12.00, in direcția spre București, s-a defectat in zona Timișul de Sus și fara prea multe explicații calatorii, in numar de aproximativ 50, au fost coborați din garnitura. Inca de la plecarea din Brașov, trenul Astra a avut o viteza extrem de mica, iar in zona de urcare, de la Timișul de Jos catre Predeal, parea ca se oprește in orice clipa. De altfel, a și oprit la puțin timp dupa treecerea de gara Timișul de Sus. Dupa cateva minute de stat, trenul a inceput sa mearga in sens opus. Atunci, unul dintre reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

