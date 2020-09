Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu joaca sambata de la ora 21:00 acasa cu FCSB. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look. Vezi AICI programul etapei #1 din noul sezon 2020-2021! ASTRA - FCSB, liveTEXT de la 21:00 Click AICI pentru live+statistici! ASTRA - FCSB, echipe de start ASTRA:…

- Astra și CS Universitatea se intalnesc azi, de la ora 18:45, intr-un meci din etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 1. Partida fusese programata pentru miercuri, dar a fost amanata din cauza coronaviruslui. Astra – Craiova va fi liveTEXT, foto și video GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, Digi Sport…

- Craiova joaca la Giurgiu, cu Astra, pentru inca un pas catre titlul de campioana. Meciul va fi azi de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #9 din play-off! liveTEXT de la 21:30 » Astra - Craiova Vezi AICI live+statistici! ASTRA:…

- Astra și CFR Cluj se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-off live de la 20:00 » Astra - CFR Cluj Vezi AICI live + statistici ASTRA:…

- Astra și FCSB se intalnesc luni, de la 20:00, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-off live de la 20:00 » Astra - FCSB Vezi AICI live + statistici Astra - FCSB,…

- Dinamo și FC Voluntari se intalnesc astazi, de la ora 17:00, in etapa cu numarul 6 a play-out-ului din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul etapei #6 din play-out liveTEXT de la 17:00 » Dinamo…

- Dinamo și FCSB joaca joi, de la 20:00, manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT cu VIDEO pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. In cealalta semifinala, Sepsi a batut drastic in prima manșa Poli Iași, scor 5-1.Data returului semifinalelor nu…