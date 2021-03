Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Hermannstadt, scor 1-0, si se apropie la un punct de FCSB si CFR Cluj. Cu victoria de astazi, CS Universitatea Craiova acumuleaza 47 de puncte. Vine la un punct de rivalele FCSB si CFR Cluj, cele doua avand un cate un meci mai putin disputat. Sibienii sunt antepenultimii…

- Farul Constanța și Chindia Targoviște se vor infrunta astazi, de la ora 14:30, in optimile Cupei Romaniei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport+. In runda precedenta, Farul Constanța a invins Academica Clinceni pe teren propriu,…

- Universitatea Craiova intalnește sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Viitorul. Partida conteaza pentru etapa a 18-a din Liga 1. Antrenorul formației din Banie, Corneliu Papura, considera ca acest joc va fi unul dificil și deschis oricarui rezultat, dar spera sa-l caștige. Tehnicianul…

- Atacantul lateral dreapta al Universitații Craiova, Cristi Barbuț, considera ca rezultatul meciului cu Sepsi este unul just. El a dat vina pe suprafața de joc și nu crede ca trebuie facut un capat de țara dupa acest 0-0. „Am vazut cu toții cum a fost terenul, mai ales in prima repriza. Este destul de…

- Viitorul a obtinut prima victorie sub comanda lui Mircea Rednic (58 de ani), scor 2-1 cu Hermannstadt, intr-un meci restant din etapa 12 a Ligii 1. Este prima victorie a Viitorului sub comanda lui Mircea Rednic, dupa doua infrangeri si un egal. Viitorul a urcat pe locul 6, de playoff, depasind Chindia…

- Campioana en titre a Europei si a Angliei la rugby, Exeter Chiefs, a obtinut a patra victorie consecutiva, cu punct bonus, in noul sezon al campionatului intern - Premiership - invingand pe teren propriu cu scorul de 29-20 pe Gloucester. Gratie a patru eseuri, toate transformate, ''sefii''…

- Academica Clinceni a castigat in fata celor de la FC Arges, 1-0, intr-un meci din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul ar fi trebuit sa joace ieri, de la ora 12:30, dar a fost amanat din cauza terenului impracticabil. Dupa 13 meciuri, Academica Clinceni este pe locul 5, cu 23 de puncte, in timp ce FC Arges…