Stiri pe aceeasi tema

- S-a stabilit țintarul Ligii 1 la fotbal. Cum arata prima etapa și cand se joaca FCSB – Dinamo. Primul derby dintre Dinamo si FCSB va avea loc inca din etapa a doua, iar partida dintre CFR Cluj si FCSB se va disputa in runda a opta. Duelul din turul sezonului regulat dintre Craiova si FCSB va fi in etapa…

- Posturile de televiziune Telekom Sport, Digi Sport si Look vor transmite din toamna meciurile celor mai importante competitii europene de fotbal intercluburi. Meciurile din Liga Campionilor si din Liga Europa se vor vedea, in urmatorii trei ani, pe statiile TV a trei grupuri media. Potrivit informatiilor…

- CFR Cluj - Viitorul și FCSB - Astra Giurgiu sunt meciurile care vor decide titlul in aceasta seara. Cu o victorie, clujenii sunt campioni, in timp ce FCSB așteapta ca Hagi sa o incurce pe CFR. Ambele meciuri vor fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. CFR…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, susține ACUM o conferința de presa inaintea meciului cu Astra din ultima etapa a play-off-ului. FCSB - Astra Giurgiu și CFR Cluj - Viitorul se joaca duminica, de la ora 20:45. Partidele vor fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look…

- Dan Petrescu a dezvaluit motivul pentru care nu a urmarit infrangerea FCSB-ului de la Iași, 0-1. Astra Giurgiu - CFR Cluj se joaca duminica, de la 21:30, e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. "Nu am vazut meciul, eram la masa cu antrenorul…

- Resimțind tensiunea victoriei dramatice cu CSU Craiova, scor 1-0, Dan Petrescu (50 de ani) indeamna jucatorii la concentrare maxima in duelul cu Astra, echipa pe care o considera revelația play-offului. Astra Giurgiu - CFR Cluj se joaca duminica, de la 21:30, e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și…

- Mario Camora (31 de ani) e mulțumit de faptul ca CFR a revenit pe primul loc in Liga 1 și promite ca se va agața cu dinții de șansa nesperata pe care au primit-o „feroviarii" dupa eșecul FCSB-ului de la Iași, 0-1. Astra Giurgiu - CFR Cluj se joaca duminica, de la 21:30, e liveTEXT cu video și foto pe…

- U Craiova și FCSB joaca luni, 14 mai, in etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Conducerea Craiovei spera ca și de aceasta data stadionul "Ion Oblemenco" sa fie plin și a pus in vanzare biletele pentru primul duel…