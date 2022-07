Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 – 12 iunie 2022, un numar de 29 de cadre didactice de la școli din județele Sibiu si Mureș au participat la sesiuni de formare, organizate in cadrul proiectului "Acces spre Succes", finanțat de Norvegia prin Granturile Norvegiene in cadrul Programului Dezvoltare Locala. Proiectul este…

- Un barbat de 43 de ani din Sibiu a fost prins de politisti cand conducea cu viteza de 218 kilometri pe ora, pe autostrada Deva-Nadlac. El a ramas fara permis pentru 120 de zile, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Direcția de Cultura Carei cauta voluntari, tineri peste 14 ani, pentru a sprijini organizarea și desfașurarea evenimentelor culturale care vor avea loc in aceasta vara in municipiul Carei. Informații la Castelul Karolyi, camera 10 sau la telefon 0261-861-481

- Doi tineri au fost retinuti de catre politistii din orasul Dumbraveni, fiind acuzati ca l-au talharit pe un cioban din Richis, de unde au furat un miel, pe care l-au sacrificat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 7 iunie a.c., politistii din cadrul…

- Reteaua de furnizori ar fi interesata de semnarea unui parteneriat public-privat cu autoritatile locale, un potential punct de interes fiind un parc industrial de langa Oradea, unde exista pregatit teren pentru o astfel de investitie, spun aceleasi surse. Procesul de selectie a terenului este unul delicat,…

- Ce zodii se cearta cel mai mult. Trebuie sa ai grija daca le intalnești, deoarece acestea cauta scandal cu orice ocazie. Astrologii au realizat topul celor mai certarețe zodii din horoscop, iar unii dintre nativi sunt puși pe harța mai mereu. Afla și tu daca faci parte din acest top al zodiilor certarețe!…

- FOTO VIDEO| Cum au reușit doi tineri de 20 și 28 de ani sa fure peste 40.000 de euro și 64.000 de lei. Unde era „ascunsa” cheia potrivita FOTO VIDEO| Cum au reușit doi tineri de 20 și 28 de ani sa fure peste 40.000 de euro și 64.000 de lei. Unde era „ascunsa” cheia potrivita Doi barbați au fost reținuți…

- Polițiștii clujeni apeleaza la ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat de 57 de ani care a disparut in dimineața de 20 aprilie de la o locuința din municipiul Cluj-Napoca și nu a mai revenit. BUDAI STEFAN, in varsta de 57 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu a plecat voluntar de la…