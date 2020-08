Stiri pe aceeasi tema

- FCSB debuteaza in noul sezon pe terenul celor de la Astra, maine, de la ora 21:00. Toni Petrea (45 de ani) e in fața celei mai mari provocari din cariera, primul campionat pe care il incepe din postura de „principal”. FCSB are 4 cazuri de coronavirus in lot, pe Toma Niga (22 de ani) Alexandru Pantea…

- Dennis Man (21 de ani) pare tot mai aproape de plecare de la FCSB, iar echipele din Europa fac tot posibilul pentru a pune mana pe vedeta roș-albaștrilor. Dupa ce negocierile cu Norwich au intrat in impas, din cauza prețului cerut de Gigi Becali, Feyenoord pare acum destinația posibila pentru starul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat dupa caștigarea Cupei, 1-0 cu Sepsi, ca vedetele echipei sale intra in vacanța, iar decizia ar putea influența lupta dintre Craiova și CFR Cluj. Sorin Carțu, președintele Craiovei, a avut o reacție categorica dupa ce Gigi Becali a decis ca Dennis Man, Florinel Coman…

- Craiova vrea sa readuca titlul in banie dupa o pauza de 29 de ani 400.000 de euro va trebui sa achite Mihai Rotaru doar din prime daca titlul ajunge pe "Oblemenco" Oltenii au o serie de 6 victorii din 6 in Liga 1 post-pandemie Juveții nu-l vor avea pe capitanul echipei, Nicușor Bancu, suspendat din…

- Astra și CFR Cluj au remizat, 2-2, in etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1, iar campioana a ramas pe locul 2, in spatele Craiovei. La pauza, Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, și Dani Coman, președintele giurgiuvenilor, au avut un schimb de replici, iar la finalul partidei au cazut de de acord: nu…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul Romaniei și fost jucator și antrenor la FCSB, le-a transmis un mesaj celor mai importanți jucatori de la FCSB. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Radoi spune ca Dennis Man, Florin Tanase, Florinel Coman și Olimpiu Moruțan trebuie sa plece cat mai repede…

- Dupa infrangerea cu Astra, 2-3, FCSB a cazut pe locul 4, iar Gigi Becali, patronul echipei, se teme ca nu va ajunge in cupele europene. Astfel, omul de afaceri a inceput sa iși faca planul pentru cel mai negru scenariu. Becali susține ca a refuzat o oferta pentru extrema Dennis Man (21 de ani), dar…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a reacționat dupa infrangerea echipei sale in fața Astrei Giurgiu, scor 2-3. Florin Tanase, Dennis Man și George Miron au fost principalii vizați de criticile latifundiarului. „Cand ai 2-0, trebuie sa joci fotbal. Trebuia sa caștigam cu 6 sau 7 la 0. Am avut 2-0, dar…