- Basarab Panduru, analistul celor de la TV Telekom, a analizat partida pierduta de FCSB impotriva Astrei Giurgiu, in prima etapa din Liga 1, scor 0-1. "Nu ma așteptam ca FCSB sa joace atat de prost. Este cel mai prost meci din ultimii 5 ani pentru FCSB și am vazut vreo cateva. S-a ales praful de 4-3-3…

- Astra, echipa antrenata de Marius Maldarașanu, a oficializat transferul atacantului albanez Azdren Llullaku, 30 de ani. Fostul golgeter din Liga 1 in sezonul 2016 - 2017 a semnat un contract pe 2 ani, urmand ca vineri sa plece alaturi de colegi in cantonamentul din Slovenia. Ultima data Llullaku a fost…

- Astra a incheiat astazi primul cantonament al verii de la Poiana Brașov cu un meci amical impotriva echipei din Liga a 4-a Colțea. Formația lui Marius Maldarașanu a invins cu 5-0 echipa brașoveana, fostul rapidist fiind la primul meci pe banca Astrei. Echipa de start a Astrei: Lazar - Belu, Erico, Bejan,…

- Ce i-a transmis Gigi Becali lui Denis Alibec. Patronul FCSB crede ca nu a gresit niciodata atat de mult cum a facut in cazul atacantului din Mangalia. “Eu nu am greșit in 15 ani de fotbal cat am greșit anul trecut, cu Alibec. Tot timpul mi-au spus Dica și MM ca nu se poate așa, dar eu am insistat, eu…

- Prim-divizionara Astra isi va relua astazi pregatirile, la Ploiesti, pe stadionul cu acelasi nume din cartieul “9 Mai” al Ploiestiului. Echipa care evolueaza pe teren propriu la Giurgiu va avea un nou colectiv tehnic in acest sezon, ploiesteanul Marius Maldarasanu fiind ales ca antrenor principal, dupa…

- Compania Facebook a suspendat 200 de aplicatii in cadrul primei etape de analiza a aplicatiilor care au acces la cantitati insemnate de date ale utilizatorilor, masura luata dupa izbucnirea scandalului Cambridge Analytica. Compania va analiza zeci de mii de aplicații care au avut acces la datele user-ilor…

- Bogdan Planici (26 de ani) și Mihai Pintilii (33 de ani) indeamna la calm dupa egalul cu CFR Cluj, scor 1-1. Vezi AICI totul despre meci! Vezi AICI VIDEO cu cele mai importante faze! Vezi AICI cele mai tari FOTOGRAFII de la meci! CE URMEAZA Etapa a 8-a: CFR - Craiova, Iași - FCSB // Etapa a 9-a: Astra…