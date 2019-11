FC Hermannstadt - FC Viitorul, meci cu trei penalty-uri, dintre care doua ratate!

FC Viitorul a remizat in deplasare, la Tg. Mures, cu FC Hermannstadt, in aceasta seara, in etapa a 16 a a Ligii 1.Scorul a fost 1 1 1 1 . Pentru oaspeti a marcat Achim, in minutul 14, dintr un penalty scos de Iancu, in vreme ce gazdele au… [citeste mai departe]