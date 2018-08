Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Sepsi live video: "Roman e jucatorul pe care l-am placut de zece ani. Si acum un an, am vorbit si cu Iftime si cu el, el ca nu vreau… Acum am vorbit cu el si cu Iftime si am zis: ‘Daca ma calific, vii?’ L-am convins pana la urma si a venit. Daca eu am luat toti capitanii din Romania, daca…

- The 4th round of the 2018-2019 League I football edition the matches of which took place Friday to Monday ended with the following results: FC Botosani - AFC Astra Giurgiu 1-1 (1-1) CS Concordia Chiajna - FC Hermannstadt 2-0 (1-0) ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Politehnica Iasi 3-0…

- Astra și Sepsi au remizat, scor 1-1. Marius Maldarașanu, antrenorul gazdelor, a oferit ultimele detalii despre situația lui Denis Alibec. ...despre meci: "Sepsi este o echipa care joaca pe contre. Au jucatori foarte buni pe contraatac. Ar fi fost normal sa incepem concentrați și a doua repriza. A fost…

- Astra a remizat pe teren propriu, scor 1-1, impotriva celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe. Laurentiu Bus a deschis scorul in minutul 3, dar Simonovoski a egalat in minutul 62. Antrenorul giurgiuvenilor, Marius Maldarasanu a vorbit la finalul partidei despre punctul obtinut de echipa sa,...

- Poli: Rusu – Gallego, Mihalache, Frasinescu, Pantiru – Rus ("46 - Chelaru), Cioinac, Flores ("75 - Mimoun), Stefanescu ("54 - Sin) – Kizito, Cristea. Antrenor: Flavius Stoican. Astra: Iliev – Belu, Bejan, Erico, Stan - R. Moise ("71 - Alibec), Mrzjlak, N. Rosu ("90^2 - Biceanu) – Balaure, L. Bus…

- Program / rezultate: vineri, 20 iulie – ora 21.00: CFR Cluj – FC Botoșani; sambata, 21 iulie – ora 18.00: Hermannstadt – Sepsi, ora 21.00: Astra Giurgiu – FCSB; duminica, 22 iulie – ora 18.00: FC Viitorul – Dunarea Calarași, ...