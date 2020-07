Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova va juca miercuri, pe terenul Astrei, intru-un meci in care nu-l va avea pe Nicușor Bancu, capitanul fiind suspendat. In meciurile importante fara el, Bania a bifat doar o victorie și a incasat 4 eșecuri. Astra - Craiova se joaca miercuri, ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT, video…

- FCSB va evolua duminica, de la ora 21:00, pe terenul celor de la CS Universitatea Craiova, iar inainte de meci echipa roș-albastra a primit o veste proasta. Craiova – FCSB se joaca duminica, ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe LookPlus, Digi Sport și TV Telekom Sport.…

- Dinamo joaca joi, de la ora 20:00, pe terenul celor de la Viitorul, liderul din play-out, iar antrenorul Adi Mihalcea are mari probleme de lot. Viitorul - Dinamo se va disputa joi, de la 20:00, și va liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. „Cainii”…

- ASTRA - FCSB. Bogdan Vintila (48 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, s-a aratat surprins de faptul ca Bogdan Planic (28, fundaș central) și-a reziliat unilateral contractul cu vicecampioana Romaniei en-titre. Astra și FCSB se intalnesc luni, 29 iunie, de la ora 20:00, in etapa #5 din play-off-ul Ligii…

- Bogdan Vintila (48 de ani), antrenorul FCSB, a susținut o conferința de presa inaintea partidei contra Astrei Giurgiu de maine. Astra și FCSB se intalnesc luni, 29 iunie, de la ora 20:00, in etapa #5 din play-off-ul Ligii 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Digi Sport,…

- CFR Cluj și FCSB se infrunta duminica in etapa a 3-a din play-off, intr-un meci care poate cantari decisiv in lupta pentru titlu. Inainte de derby, Gigi Becali și-a amintit ca s-a duelat cu CFR Cluj pentru Alex Pașcanu. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00. Meciul este liveTEXT, video…