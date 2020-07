ASTRA - CFR CLUJ, etapa #6 din play-off, liveTEXT de la 20:00 » Echipe probabile + cote

Stiri pe aceeasi tema

- Astra și FCSB se intalnesc luni, de la 20:00, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-off live de la 20:00 » Astra - FCSB Vezi AICI live + statistici Astra - FCSB,…

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova joaca astazi, de la 20:00, derby-ul rundei cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 20:00 » CFR Cluj - Craiova CFR Cluj - Craiova, echipele probabile CFR Cluj:…

- Universitatea Craiova s-a impus greu, scor 2-1, in partida susținuta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco“ in fața Astrei. Disputa a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Ligii 1 . Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Elvir Koljic, in minutele 60, respectiv 90+1. Reușita invinșilor a fost semnata…

- Formatiile Astra Giurgiu si Gaz Metan Medias au remizat, scor 0-0, luni, in etapa a treia a play-off-ului Ligii I. Oaspetii au jucat in inferioritate numerica din minutul 40, anunța news.ro.Din minutul 40, Gaz Metan a evoluat cu un jucator mai putin, dupa ce Dumitru Cardoso a fost eliminat,…

- FCSB viziteaza campioana și liderul Ligii 1, CFR Cluj, intr-un meci care ar putea fi decisiv in lupta pentru titlu. Partida va fi transmisa de Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 20:00 » CFR Cluj - FCSB Click AICI pentru LIVE +…

- CFR CLUJ - FCSB. Bogdan Mara (42 de ani), directorul sportiv al campioanei Romaniei, a analizat derby-ul etapei #3 din play-off-ul Ligii 1. CFR Cluj - FCSB, cel mai important meci al etapei cu numarul 3 din play-off, se joaca duminica, 14 iunie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…

- Helmut Duckadam (61 de ani), președintele de onoare al celor de la FCSB, nu considera ca Dragoș Nedelcu (23), de meserie inchizator, poate evolua ca stoper. CFR Cluj - FCSB, cel mai important meci al etapei cu numarul 3 din play-off, se joaca duminica, 14 iunie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita…

- Turneul Jucatorilor din Liga 1 la FIFA 20 a ajuns in faza semifinalelor. FCSB va infrunta Dinamo, in timp ce Poli Iași se va duela cu CFR Cluj. FCSB este reprezentata de mijlocașul Darius Olaru (22 de ani), in timp ce la manșa lui Dinamo va sta portarul Ștefan Fara (19 ani). Partida e astazi, de la…