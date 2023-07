Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul moldovean Artur Craciun va continua cariera sa in prima divizie a Poloniei - Ekstraklasa! Fundașul central al echipei naționale a Moldovei a semnat un contract cu Puszcza Niepolomice, anunța FMF.

- Internaționalul moldovean Dumitru Celeadnic a semnat un contract cu echipa Poli Iași, Romania. Portarul cu meci in Champions League in CV s-a transferat de la campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, unde a jucat in ultimii 4 ani. Celeadnic va evolua la nou-promovata in Superliga romaneasca in urmatorii…

- Fundașul dreapta Radu Boboc (24 de ani), fost fotbalist la vicecampioana Romaniei, FCSB, este noul jucator al celor de la FC Voluntari. Radu Boboc, fost jucatorul de la FCSB, a semnat cu FC Voluntari Radu Boboc a semnat un contract valabil pe 3 ani cu gruparea ilfoveana, au anunțat cei de la FC Voluntari,…

- Arsenal a anunțat ca i-a prelungit contractul lui Bukayo Saka (21 de ani), extrema dreapta evaluata la 110 milioane de euro de transfermarkt.de. Internaționalul englez, crescut de Arsenal, a semnat pana in 2027 cu „tunarii”. Saka a fost unul dintre cei mai importanți jucatori ai londonezilor in acest…

- Actorul american Johnny Depp a semnat un contract in valoare de 20 de milioane de dolari cu casa Dior, considerat cel mai mare acord financiar din istoria promovarii parfumurilor masculine, informeaza DPA. Revista Variety a citat surse care au confirmat ca Dior a incheiat un contract cu Johnny Depp…

- Echipa engleza Aston Villa este gata sa ofere peste o suta de milioane de euro pentru doi jucatori: Ferran Torres (FC Barcelona) si Dusan Vlahovic (Juventus Torino), sustine cotidianul spaniol Marca in editia sa de vineri. Aston Villa s-a inteles deja cu Mateu Alemany, directorul sportiv de la FC Barcelona,…

- Valoarea totala a achizitiei este de 5.349.220,68 lei Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in ceea ce priveste lucrarile de reparatii capitale la pasajul Baza Tehnica si modernizarea retelei de iluminat, cu tot cu organizarea de santier. Valoarea…