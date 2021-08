Aston Villa a ajuns la un acord cu Bayer Leverkusen pentru transferul lui Leon Bailey

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Manchester City ofera 100 de milioane de lire sterline pentru Jack Grealish, mijlocasul formatiei Aston Villa. Grealish are 25 de ani, iar Manchester City nu ar fi la prima oferta pentru el, conform The Telegraph. El are contract cu Aston Villa pana in 2025.

- Jack Grealish (25 de ani) poate fi urmatorul transfer de rasunet al lui Pep Guardiola la Manchester City, mijlocașul englez fiind dorit insistent de managerul spaniol la gruparea de pe Ettihad. Manchetser City și Aston Villa au inceput oficial negocierile pentru transferul mijlocașului de 25 de ani,…

- Manchester City are doua mari ținte pentru aceasta perioada de mercato: Jack Grealish și Harry Kane, componenți ai lotului Angliei de la EURO 2020. Pentru cei doi fotbaliști, clubul britanic va trebui sa faca, insa, un efort financiar considerabil, motiv pentru care oficialii lui Manchester City au…

- MVP-ul Angliei, Jack Grealish, vrea sa fie titular contra Ucrainei in sfertul EURO 2020, de sambata, ora 22:00. Are cele mai multe assisturi (2), cele mai multe faulturi obținute (7) și patrunderi in careu (5) la doar 115 minute jucate Subiectul verii fierbinți a transferurilor in curtea lui Manchester…

- Șefii lui Manchester City sunt gata sa-i faca toate poftele lui Pep Guardiola pe piața transferurilor. Ultimul nume aparut pe lista cetațenilor este Jack Grealish, mijlocașul lui Aston Villa. Potrivit The Sun, City este pregatita sa ofere 100 de milioane de lire sterline in schimbul internaționalului…

- Pep Guardiola nu și-a putut stapani lacrimile la ultimul meci jucat de Sergio Aguero (32 de ani) pentru Manchester City, in Premier League, victoria 5-0 cu Everton. Sergio Aguero, cel mai bun marcator din istoria lui Manchester City, parasește echipa dupa un deceniu. Argentinianul și-a luat ramas bun…

- Manchester United s-a impus cu 3-1 pe terenul lui Aston Villa, duminica, in etapa a 35-a din Premier League, astfel ca Manchester City mai are de asteptat pana va sarbatori castigarea campionatului. Aston Villa a deschis scorul prin Bertrand Traore in minutul 24. "Diavolii rosii" au intors…