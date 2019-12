Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1991, la doi ani de la Revoluția din decembrie 1989, Oficiul Farmaceutic Regional Deva, deschis in 1957, devine Farmaceutica REMEDIA S.A. și opereaza ca distribuitor regional cu lanț propriu de 27 de farmacii in judetele Hunedoara și Alba, ca mai tirzu, in anul 2000 Compania V.TARUS RoAgencies…

- Este a doua serie de obligatiuni pe care Capital Leasing IFN o emite pe bursa, dupa cea din luna noiembrie a anului trecut. "Nu suntem la prima experienta de listare de obligatiuni. Am inchis anul trecut, in noiembrie, cu succes, o alta emisiune facuta pe firma noastra de leasing operational.…

- Grupul IAG, care detine mai multe companii aeriene, dar in special British Airways, a anuntat luni preluarea companiei spaniole Air Europa pentru un miliard de euro in numerar, transmite Agerpres, care citeaza Reuters. Aceasta tranzactie ii va extinde prezenta in Spania, unde IAG detine deja transportatorul…

- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline. Compania infiintata in anul…

- Compania „EstconConstruct” SRL informeaza despre incheierea cu succes a tranzacției de achiziționare a pachetului de 17 826 651 de acțiuni ordinare inregistrate cu drept de vot, reprezentand 95,95% din capitalul social al Companiei I.M. „Tirex Petrol” S.A., transmite TRIBUNA. Potrivit unui…

- La nivel national, functioneaza peste 10.000 de service-uri neautorizate care presteaza servicii in mod ilicit, cu un impact bugetar de 500 milioane de euro anual, potrivit statisticilor analizate de A.S.S.A.I si F.O.R.T., transmise printr-un comunicat de presa, remis vineri, MEDIAFAX.Unitatile…

- Reporterii Dej24.ro au aflat IN EXCLUSIVITATE ca se pregatește sosirea lanțului de magazine LIDL la Dej. In aceeași zona ar urma sa fie construita și o piața agroalimentara! Consilierii locali din Dej s-au intrunit in aceasta dupa-amiaza, de la ora 15, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna septembrie.…

- Scaderea vanzarilor de pe piața din China și impunerea unor taxe vamale pentru mașinile exportate de acest stat in SUA a generat o reconfigurare a pieței auto mondiale in prima jumatate a anului, potrivit unei analize realizate de compania de analiza Jato. Pe baza vanzarilor inregistrate in cele mai…