Aston Martin DBX este aici: primul SUV al constructorului britanic are motor V8 de 4. ...

Stiri pe aceeasi tema

- DBX are motor de 542 CP si o viteza maxima de 295 km/h. DBX, spune compania, pastreaza designul grilei si farurilor de la alte modele ale marcii si dispune de un motor V8 Mercedes AMG de 4 litri si 542 CP. Masina ajunge la 4,5 secunde la 100 km/h si viteza maxima este de 295 km/h. Masina are 5,04 metri…

- Standul Audi de la Salonul Auto de la Los Angeles gazduiește in aceasta saptamana noul e-tron Sportback, versiunea coupe a modelului electric e-tron. Cu o lungime de 4.901 mm, o lațime de 1.935 mm și o inalțime de 1.616 mm, SUV-ul coupe preia designul "fratelui" sau, insa ofera in partea din spate un…

- Audi a anunțat joi o serie de detalii oficiale despre lansarile programate pentru Salonul Auto de la Los Angeles de saptamana viitoare. Cel mai așteptat model este SUV-ul electric Audi e-tron Sportback, versiunea coupe a primului sau SUV electric, e-tron. Prezentarea oficiala este programata pentru…

- Salonul Auto de la Los Angeles va gazdui numeroase lansari de modele și concepte din partea constructorilor, iar multe dintre acestea vor fi disponibile ulterior la nivel global. Pentru moment, Kia nu a anunțat oficial nicio lansare, insa reprezentanții constructorului au confirmat pentru publicația…

- Primul model electric de serie Mazda, Mazda MX-30, este de astazi disponibil pentru precomanda odata cu premiera de la Salonul Auto de la Tokyo. Masina a fost creata, spun niponii, pentru clientii care nu doresc sa sacrifice placerea de a conduce cand cumpara o masina electrica.

- Hyundai a pregatit cateva noutați majore pentru Salonul Auto de la Frankfurt, iar una dintre ele este o versiune N-Line pentru modelul de oraș i10, care a primit de curand o noua generație. Noua versiune primește o serie de imbunatațiri la design pentru a se distinge de varianta clasica, iar printre…

- Organizatorii Salonului Auto de la Frankfurt se confrunta in acest an cu o serie de probleme de securitate din partea unui grup radical care s-a autointitulat "Rocks in the Gearbox" și care susține ca lupta pentru protejarea mediului inconjurator. Reprezentanții grupului au confirmat ca sunt raspunzatori…

- BMW a oferit vineri o serie de informații proaspete cu privire la planurile pe care le are pentru Salonul Auto de la Los Angeles, care va avea loc in luna noiembrie. Astfel, constructorul german anunța ca pe lista premierelor mondiale care iși vor face debutul la Los Angeles se numara și noul M8 Gran…