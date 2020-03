Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Salonului Auto de la Geneva a fost anulata din cauza epidemiei de coronavirus, insa aproape toți constructorii și-au respectat planurile anterioare și au prezentat noutațile in cursul dimineții pe internet. Singura excepție notabila de la aceasta regula a fost Toyota, care intenționa…

- Dacia electrica. Dacia a publicat primele imagini cu prima masina complet electrica pe care o produc. Modelul ar fi trebuit sa fie prezentat la Salonul Auto de la Geneva, insa din cauza coronavirus evenimentul a fost anulat. Cu toate astea, Dacia a publicat online cateva imagini cu modelul si urmeaza…

- Dragi prieteni, dupa cum deja v-am obișnuit in alți ani, și in acest inceput de martie vom fi la Salonul Auto de la Geneva! Avem in fața un drum lung de peste 2.000 de kilometri catre Elveția și o sumedenie de premiere mondiale și europene despre care vom avea grija sa va povestim in detaliu pe AutoBlog.MD!

- Hyundai prezinta modelul actualizat i30 in toate tipurile de caroserii disponibile odata. Masina devine mai atractiva, adopta tehnologia de propulsie mild hybrid, aduce nivelul de echipare N Line si pentru modelul in caroserie break, iar premiera publica ii va avea loc la Salonul Auto de la Geneva.

- ​Renault Twingo Z.E., versiunea 100% electrica a mașinii de oraș Twingo, a fost prezentata oficial, deocamdata online. Își va face debutul fizic la Salonul Auto de la Geneva (5-15 Martie), concomitent cu Dacia electrica – model care va fi, de fapt, un Renault Twingo Z.E. cu sigla Dacia.…

- Grupul Renault a confirmat la sfarșitul saptamanii trecute ca va lansa un model electric sub brandul Dacia in 2021 sau 2022, fara sa ofere insa alte informații concrete. Constructorul francez a publicat insa miercuri un comunicat de presa in care anunța principalele lansari programate pentru Salonul…

- Hyundai a publicat primele imagini teaser cu viitorul i30 facelift. Conform oficialilor companiei asiatice, modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile la inceputul lunii martie. Viitorul Hyundai i30 facelift va miza pe o serie de modificari…

- Trailerul filmului „Top Gun: Maverick”, continuarea lungmetrajului de succes din 1986, cu Tom Cruise in rol principal, a fost lansat luni de Paramount, potrivit news.roLungmetrajul este regizat de Joe Kosinski dupa un scenariu scris de Peter Craig, Justin Marks si Eric Warren Singer. Jerry…