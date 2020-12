Una dintre bacterii, Acinetobacter, a fost rezistenta la toate antibioticele, cu excepția Colistinului, conform marturiilor personalului medical din spital. In biletul de externare din 6 decembrie, Spitalul Militar Central susține ca barbatul de 49 de ani a ieșit in stare ameliorata, inaintea transferului la un spital din Germania. El contractase insa la București patru infecții nosocomiale, era intubat și in septicemie. Dupa ce Libertatea a trimis oficial intrebari referitoare la nedeclararea infecțiilor in acest caz, la spital a avut loc o ședința, miercuri, 16 decembrie, ora 13, in care cazul…