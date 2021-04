Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, demis saptamana trecuta, a declarat luni la Europa FM ca nu este exclus sa fie tot el propus sa preia șefia ministerului. Afirmația vine cu cateva ore inaintea ședinței din aceasta dupa-amiaza a coaliției imn guvernare in care se va discuta calea de…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca ar putea fi nominalizat din nou de USR PLUS pentru portofoliul de la Sanatate. El spune ca nu exista niciun motiv pentru care USR PLUS sa nu il propuna in Coaliție.

- El spune ca nu exista niciun motiv pentru care o astfel de nominalizare nu ar putea fi facuta din nou. Voiculescu a facut aceste declarații luni, la Europa FM , in contextul in care a vorbit despre necesitatea unei shimbari a modului in care se ocupa funcțiile din sistemul sanitar: ”Suntem una dintre…

- In contextul in care vicepremierul Dan Barna a declarat ca cei din USR PLUS vor discuta la intrunire de urgența a coaliției de guvernare retragerea increderii fata de premierul Florin Citu, sunt deja vehiculate variante pentru inlocuirea acestuia. Una dintre acestea ar putea fi chiar fostul premier…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca Florin Cițu nu mai are susținerea USR PLUS dupa ce premierul a luat decizia sa-l demita pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu o prima reacție in urma demiteriii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sanatații. „ Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de…

- Vicepremierul si liderul USR PLUS, Dan Barna, a declarat, intr-un interviu la Hotnews , ca USR PLUS il susține fara echivoc pe Vlad Voiculescu. Dan Barna a precizat ca decizia coaliției este ca acest guvern merge mai departe. „Nici premierul și nici altcineva din coaliție nu a cerut demisia lui Vlad…