- Ca urmare a demersurilor facute de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, TVR va transmite, incepand de astazi, un program special dedicat refugiatilor, preluat de la televiziunea publica si posturi private din Ucraina. Programul va fi difuzat la TVR 3, TVR International, TVR Cluj…

- La centrul logistic amenajat in Parcul Industrial ”Bucovina” de langa Aeroportul Suceava unde vor fi depozitate ajutoarele pentru Ucraina trimise de Uniunea Europeana se vor face multe angajari. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la Radio Top. ”Vor fi…

- Maine, 11 martie, in Vama Siret va ajunge ministrul francez de Interne. Anunțul a fost facut la Radio Top, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Din informațiile noastre, ministrul Gerald Darmanin va fi insoțit de ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, și de ministrul…

- Florin Citu, presedintele Senatului, spune ca Romania e pregatita pentru a primi refugiati, avansand ca varianta pentru acoperirea cheltuielilor aferente bugetul autoritatilor locale, intr-o prima etapa, urmand ca acestea sa fie decontate ulterior de Guvern. “Stiu ca Ministerul Afacerilor Interne pregateste…

- Județul Suceava va participa cu stand de promovare la Targului de Turism al Romaniei care se desfașoara in perioada 24-27 februarie la Centrul Expozițional Romexpo din București, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Standul Bucovinei va promova oferte turistice pentru…

- Numarul total al beneficiarilor indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost de 1.162.170 persoane in luna ianuarie 2022, cu 247.574 mai mare comparativ cu cel din luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 1.027.861 erau pensionari din…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania nu va fi in pericol in cazul in care Rusia va ataca Ucraina. Ministrul i-a dat o replica și ambasadorului rus la București, Valeri Kuzmin. Ambsadorul Rusiei la București a afirmat, printre altele, intr-o conferința de presa online, ca Moscova vrea…

- Primarul PNL al comunei Adancata, Viorel Cucu, l-a infruntat pe co-președintele AUR, George Simion, in timpul adunarii pe care acesta a organizat-o in aceasta dupa amiaza in comuna Bosanci. Viorel Cucu le-a transmis celor adunați la Bosanci ca atat el, cat și majoritatea primarilor din județul Suceava…