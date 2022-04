Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul presedintelui francez, Emmanuel Macron de a denunta miercuri, 13 aprilie, un genocid in Ucraina de catre armata rusa este ”foarte dureros”, a transmis omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Agerpres . „Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi”, a menționat…

- Volodimir Zelenski a catalogat refuzul presedintelui francez Emmanuel Macron de a denunta un genocid in Ucraina de catre armata rusa drept "foarte dureros". Macron a avertizat asupra unei "escaladari a cuvintelor", intrebat fiind de declarația facuta de omologul sau american, Joe Biden, care l-a acuzat…

- "Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi", a spus presedintele Zelenski la o conferinta de presa comuna cu sefii de stat polonez, lituanian, estonian si leton, aflati in vizita la Kiev."Voi face tot posibilul pentru a discuta aceasta problema cu domnul Macron astazi.…

- Refuzul presedintelui francez Emmanuel Macron de a denunta miercuri un genocid in Ucraina de catre armata rusa este "foarte dureros", a deplans omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Refuzul presedinelui francez in exercitiu Emmanuel Macron de a denunta un "genocid" in Ucraina al armatei ruse este "foarte dureros", deplange presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. "Daca sunt adevarate, aceste declaratii sunt foarte dureroase pentru noi", a declarat Zelenski intr-o…

- Refuzul presedinelui francez in exercitiu, Emmanuel Macron, de a denunta un ”genocid” in Ucraina al armatei ruse este ”foarte dureros”, deplange presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite acuza Rusia de genocid pentru prima data de la izbucnirea razboiului in Ucraina. Afirmatia presedintelui american, Joe Biden a fost apreciata de omologul de la Kiev, dar privita cu multa prudenta de Emmanuel Macron, care a avertizat ca astfel de retorici pot escalada conflictul. De altfel,…

- Dupa o vizita scurta si relativ discreta efectuata la Amman, ieri, unde s-a intalnit cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, seful Diplomatiei israeliene, Yair Lapid, va pleca sambata noapte in Romania si Slovacia, anunta cu putin timp in urma The Jerusalem Post , preluand un comunicat al Ministerului…