Astfalt încins în Elveția. Câinii poliţişti au primit încălţăminte In conditiile in care temperaturile sunt asteptate sa se mentina la peste 30 de grade Celsius in aceasta saptamana, ingrijitorii cainilor politisti se folosesc de momentul patrularii pentru a informa si alti proprietari de caini ca trotuarul se incalzeste pana la cel putin 50 de grade Celsius in conditiile meteo actuale. Asfaltul devine fierbinte pentru mana umana dupa 5 secunde, acelasi lucru fiind valabil si pentru labutele cainilor, a explicat departamentul de politie pe social media. In aceste conditii, cainii de dimensiuni mai mari ar trebui sa poarte incaltaminte, iar cei mai mici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

