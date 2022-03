COVID. Incidenta este in continua scadere la Constanta

Potrivit autoritatilor, incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in municipiul si judetul Constanta este vineri, 11 martie, in continua scadere.Astfel, datele actualizate arata astazi o incidenta de 5.76 in municipiu, in scadere fata de ieri cand datele aratau 6.3 cazuri la mia de locuitori.… [citeste mai departe]